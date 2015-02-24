غدًا..غلق باب تلقي طلبات قاضيات النيابة بتعيينهن بمحاكم «الجنايات والجنح والنقض»

يغلق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، غداً الأربعاء، باب تلقى طلبات تقدم أوراق قاضيات من أعضاء النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، الراغبات فى التعيين بمحاكم الجنايات والجنح والنقض، بعد خضوعهن لاختبارات تحريرية.

وبدأت الأمانة العامة للمجلس فى تلقى اوراق القاضيات يوم الأحد الماضي الموافق 22 فبراير والتى استمرت أيام الأحد والاثنين والثلاثاء وحتى غد الأربعاء، وبدأت مواعيد التقديم من الساعة 9صباحًا وحتى الثالثة مساءً طوال هذه الأيام.

وقال المستشار محمد عيد محجوب، إن العشرات من عضوات النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، تقدمن خلال الأيام القليلة الماضية، بأوراق ترشحهن للعمل بالقضاء، وأن المجلس سيقبل القاضيات في المحاكم المدنية والتجارية والأحوال الشخصية، مؤكدا أنه من الوارد تعيينهن بالدوائر الجنائية، وأنه من المقرر بدء الإختبارات التحريرية للقاضيات يوم 18 مارس المقبل.

وكان المجلس قد أعلن الأسبوع الماضي، قبول دفعة قاضيات من أعضاء النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، للتعيين بمحاكم الجنايات والجنح والنقض، بعد خضوعهن لاختبارات تحريرية.