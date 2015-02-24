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ضبط 25عاملين بحوزتهما كيلو بانجو بقنا

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ضبط 25عاملين بحوزتهما كيلو بانجو بقنا ضبط 25عاملين بحوزتهما كيلو بانجو بقنا

 

مدير أمن قنا اللواء حسن السوهاجى

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بجنوب الصعيد من ضبط عامليين بحوزتهما 25 كيلو بانجو قبل ترويجها على عملائهم
> كانت معلومات قد وردت  للأدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد قيام كلا من “على .ي .ع” 24 سنة عامل مقيم بمركز ادفو بأسوان  و”حسن . ا .م ” 22سنة عامل ومقيم بأسوان بجلب كمية من نبات البانجو لترويجها على عملائهم بمحافظة قنا.

وبتقنين الإجراءات وإعداد عدة كمائن متحركة فتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمين بكمين بمدينة قنا أثناء أستقلالهما سيارة ربع نقل وعثر بحوزتهما على 25 كيلو بانجو ومبلغ مالى وهواتف محمولة فتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق .

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