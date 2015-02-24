وفاة طفل خنقاً بأرض زرعية في مركز مطاي بالمنيا

توفي طفل بمركز مطاي شمال المنيا خنقاً، أثناء قيامه باللهو بأرض والده الزراعيه وإلتفاف حبل عربة كارو حول رقبته .

تلقي اللواء محمد صادق الهلباوي مدير أمن المنيا، إخطاراً من مأمور مركز شرطة مطاي، بتلقيه إشارة من نقطة شرطة أبوان بوفاة الطفل عبد المسيح مجدي عزيز 8 سنوات، ومقيم بذات الناحية، وبالإنتقال والفحص وجدت جثة الطفل مسجاة بكامل ملابسها بجوار عربة كارو وبمناظرتها تبين وجود حبل ملفوف حول الرقبة.

وبسؤال كلاً من، والد الطفل مجدي عزيز فرج الله 54 سنة فلاح، ووالدته وردة توفيق سعد 45 سنة ربة منزل، قررا أنه أثناء تواجدهما رفقة أبنيهما المتوفي بالأرض الزراعية” الحقل” وإنشغالهما بالعمل فوجئا بسقوط الطفل من أعلي العربة الكارو أثناء قيامه باللهو والعبث بحبل الدابة، مما أدي إلي إندفاع العربة بالسير وإلتفاف الحبل حول عنقه وإختناقه.

ولم يتهم والد الطفل أحداً بالتسبب في وفاته، وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أيد ماجاء بأقوال والدي المتوفي، وقرر عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وجار التحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.