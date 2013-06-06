دراسة: فاعلية الأسبرين تضاهى فاعلية أدوية السيولة الباهظة الثمن

توصلت دراسة طبية إلى أن أقراص الأسبرين قليلة الثمن تضاهى فى فاعليتها وتأثيرها أدوية السيولة باهظة الثمن المسئولة عن الوقاية والحيلولة دون حدوث جلطات.

وأوضح الباحثون أن الأشخاص الذين يضطرون لتركيب مفصل صناعى يكونون الأكثر عرضة لحدوث جلطات دموية خاصة جلطات الانسداد الرئوى بعد الجراحة، ومن أجل الحيلولة دون حدوثها، يقوم الأطباء بإعطاء المرضى عقاقير سيولة مثل عقار"هيبارين" الشهير الذى يتم أخده عن طريق الحقن بالإضافة إلى العقار الأحدث "ريفاروأكزبان".

كان الباحثون قد أجروا أبحاثهم على مجموعة من الأشخاص اضطروا للخضوع لجراحات استبدال مفصل، حيث تم تقسيمهم إلى مجموعتين تناول أفراد الأولى الأسبرين عقب الجراحة فى الوقت الذى تناول فيه أفراد الثانية أحد أدوية السيولة المعروفة.

وأشارت المتابعة إلى أن الأسبرين نجح فى تقليل فرص الإصابة بالجلطات بنفس الفاعلية والنسبة التى بلغت 45% مثل أدوية السيولة.