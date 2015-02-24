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تخصيص أراضٍ لإقامة 7 مصانع جديدة بمدينة هو الصناعية فى نجع حمادى

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تخصيص أراضٍ لإقامة 7 مصانع جديدة بمدينة هو الصناعية فى نجع حمادى تخصيص أراضٍ لإقامة 7 مصانع جديدة بمدينة هو الصناعية فى نجع حمادى
عقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا اجتماعا موسعا فى مقر الديوان العام بالمحافظة، بمجلس إدارة المناطق الصناعية فى كلاحين قفط و"هو" بنجع حمادى، لبحث الطلبات المقدمة من المستثمرين بشأن الموافقة على تخصيص مساحات من الأراضى لإقامة مصانع جديدة، ومناقشة سبل النهوض وتوسيع المشروعات الاستثمارية بالمنطقتين، بحضور القيادات التنفيذية والمعنية بملفى الصناعة والاستثمار بالمحافظة .

ووافق الهجان على إقامة 7 مصانع جديدة بمدينة "هو" الصناعية فى نجع حمادى بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت 38 مليونا و 800 ألف جنيه، وتوفر 230 فرصة عمل، وهى مصنع لإنتاج مواسير مياه بولى إيثيلين وبولى بروبلين صرف صحى على مساحة 6000 م2 بتكلفة استثمارية 20 مليون جنيه، ومصنع لإنتاج الآيس كريم على مساحة 1000 م2 بتكلفة استثمارية 4 ملايين و500 ألف جنيه، ومصنع لإنتاج مستحضرات التجميل على مساحة 4000 م2 بتكلفة استثمارية 5 ملايين جنيه، ومصنع لإنتاج الألبان والمنتجات الزراعية على مساحة 1500 م2 بتكلفة استثمارية 3 ملايين جنيه، ومصنع لإنتاج السناكس والمواد الغذائية على مساحة 1000 م2 بتكلفة استثمارية قدرها 2 مليون جنيه، ومصنع لإنتاج المسامير على مساحة 1000م2 بتكلفة استثمارية قدرها مليون و300 ألف جنيه، ومصنع لإنتاج البلاستك على مساحة 1500 م2 بتكلفة استثمارية قدرها 3 ملايين جنيه .

كما وافق على زيادة مساحة القطعة المخصصة لإقامة مصنع لإنتاج المنظفات الصناعية سائلة وبودرة بمنطقة هو الصناعية من 500م2 إلى 1000 م2، ووافق أيضا على زيادة مساحة القطعة المخصصة لإقامة مصنع لإنتاج الإسفنج بمنطقة هو الصناعية إلى 3000 م 2 .. وفيما يتعلق بالمصانع المتوقفة عن الإنتاج بالمدن الصناعية قرر الهجان منح أصحابها ثلاثة أشهر لإعادة تشغيلها مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وذلك حرصا على تحقيق أكبر استفادة من أراضى المدن الصناعية فى إقامة مصانع تساهم فى تشغيل الشباب وزيادة الإنتاج .

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مصر 365