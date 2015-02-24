محافظ الإسكندرية يكرم مدير الأمن السابق ويهديه درع التكريم

حضر هانى المسيرى محافظ الإسكندرية حفل التكريم الكبير والذى أقامه نادى الشرطة بالإسكندرية للواء أمين عز الدين مساعد أول وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية السابق، على ما قدمه خلال فترة توليه قيادة مديرية أمن الإسكندرية فى ظل الظروف الصعبة، التى مرت بها البلاد أمنيا، وخاصة محافظة الإسكندرية التى شهدت كثيرا من الأحداث خلال وعقب أحداث ثورة الثلاثين من يونيه حتى استعاد الأمن هيبته وسيطرته على الشارع السكندرى من إنهاء لكافة أعمال العنف.

وقام محافظ الإسكندرية بإهداء درع المحافظة إلى اللواء أمين عز الدين تقديرا لجهوده وكفاءته الأمنية العالية، متمنيا له دوام الصحة والتوفيق لحياة جديدة سعيدة، حيث شهد حفل التكريم كافة القيادات الشرطية ورجال الأمن وعددا من مساعدى وزير الداخلية بالقاهرة والمحافظات المختلفة وسفراء وقناصل بعض الدول العربية وقيادات المنطقة الشمالية العسكرية والقوات البحرية.

كما شارك بالحضور اللواء أركان حرب طارق مهدى ومدير جهازالأمن الوطنى بالإسكندرية ومدير الأمن العام ورئيس الجامعة وكافة القيادات التنفيذية بمحافظة بالإسكندرية وعدد من فنانى الإسكندرية والمثقفين والشعراء والإعلاميين والتعليم.