محافظ المنيا يعتمد 28 مليون جنيه مستحقات المقاولين للعام الماضى

اعتمد اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا مبلغ 28.8 مليون جنيه مستحقات مقاولين عن العام الماضى 2013 / 2014 ، متضمنة مبلغ 2.4 مليون جنيه لصالح شركة الكهرباء لتعديل مسارات ومحولات الكهرباء، وجار صرف مستحقات وحدة الرصف بمبلغ 17 مليون جنيه.

وأوضح المحافظ أن نسبة التنفيذ بلغت 100% لخطة العام المالى لمحافظة المنيا 2013/2014 من اعتمادات بنك الاستثمار القومى والبالغة 124.6 مليون جنيه، كما بلغت نسبة التنفيذ 100% من الخطة العاجلة للمحافظة والتى بلغ اعتمادها 181.2 مليون جنيه .

من جانبه أكد المهندس عصام الدين عبد المحسن مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، أنه تم تسليم جميع الشيكات للجهات المعنية والوحدات المحلية ومديرية الإسكان وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لصرفها للمقاولين، مشيرا إلى أن نسبة التنفيذ لخطة العام المالى لمحافظة المنيا 2014/2015 قد تعدت 80% بما يبلغ 147 مليون جنيه من إجمالى المخصص وقدره 174 مليون جنيه من اعتمادات بنك الاستثمار القومى.