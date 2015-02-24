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وكيل تعليم القليوبية يسلم شهادات برنامج الدعم لأعضاء مركز التنمية

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وكيل تعليم القليوبية يسلم شهادات برنامج الدعم لأعضاء مركز التنمية وكيل تعليم القليوبية يسلم شهادات برنامج الدعم لأعضاء مركز التنمية
قام ممدوح شاهين وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية بتسليم شهادات برنامج دعم التعليم لأعضاء البرنامج.

وذلك بعد اجتياز عدد من معلمى محافظة القليوبية البرنامج بنجاح وتفوق، حيث حرص مركز التنمية المهنية بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية بإقامة حفل توزيع شهادات الدورات الخاصة ببرنامج دعم التعليم للسادة أعضاء مراكز التنمية المهنية بالقليوبية والسادة المدربين حضر الحفل مختار شاهين وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية هشام المحلاوى مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين بالقليوبية وأم كلثوم رسلان مديرة المركز ونخبة من السادة المدربين المعتمدين وأعضاء مراكز التنمية المهنية بالمديرية والإدارات التعليمية التابعة لها.

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