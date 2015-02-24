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طوارئ بمحافظة الأقصر تحسبا لأخطار السيول والأمطار الغزيرة

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طوارئ بمحافظة الأقصر تحسبا لأخطار السيول والأمطار الغزيرة طوارئ بمحافظة الأقصر تحسبا لأخطار السيول والأمطار الغزيرة
أعلنت محافظة الأقصر حالة الطوارئ، تحسبا لأخطار السيول والأمطار الغزيرة المحتملة مع ظهور سحب كثيفة ومتوسطة فى سماء المحافظة.

وبدأت سلطات المحافظة فى تطهير 13 مخراً للسيول فى مناطق الطود والمدامود بالبر الشرقى للمدينة والقرنة والضبعية والقبلى قامولا والرواجح بالقرنة وعزبة حبشى بالقبلى قامولا والضبعية وحاجر أرمنت والمريس وزرنيخ والحميدات بشرق بإسنا والمحاميد قبلى وحاجر أبو غادر بارمنت، وذلك بالتعاون مع وزارة الرى والزراعة.

ويجرى حاليا التأكد من سلامة السدود وأعمال تكسية جوانب المخرات لضمان عدم انهيارها ومراجعة الفتحات المؤدية إلى الترع والمصارف وتطهيرها من الحشائش والأتربة والمخلفات .

كما اتخذ مسئولو منطقة آثار الأقصر الإجراءات اللازمة للحفاظ على الكنوز الأثرية بأنحاء المحافظة، حيث تم اتخاذ إجراءات لحماية المقابر الأثرية تم الانتهاء منها منذ فترة طويلة بإنشاء أعتاب وحوائط اسمنتية حول مداخلها لحمايتها من المياه وتجهيز مواتير لشفطها فى حال تسربها إلى الداخل وكذلك الحال بالمعابد الكبرى حيث تم وضع خطة لسحب المياه من الأماكن التى تتجمع بها للحفاظ على الرسوم والنقوش الفرعونية .

كما تم وضع خطة لسحب المياه سريعا من الأماكن التى تتجمع بها لتجنب تأثيراتها السلبية على القطع الأثرية والحفاظ على الرسوم والنقوش الفرعونية.

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مصر 365