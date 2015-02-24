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وزير السياحة : “7.5″ مليار دولار عائد السياحة فى العام الماضى

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وزير السياحة : “7.5″ مليار دولار عائد السياحة فى العام الماضى وزير السياحة : “7.5″ مليار دولار عائد السياحة فى العام الماضى

وزير السياحة هشام زعزوع

صرح وزير السياحة هشام زعزوع بأن حققت “7.5″ مليار دولار عائدًا من السياحة فى العام الماضى، حيث استقبلت 10 ملايين سائح.

وأوضح وزير السياحة  على هامش فعاليات الاحتفال بيوم السياحة العربى بمدينة الغردقة اليوم  أن مصر حققت أعلى معدل توافد للسائحين بلغ “14.7″ مليون سائح فى عام 2010 ، وانخفض هذا المعدل خلال السنوات الأربعة الماضية بسبب الاضطرابات والظروف التى مرت بها البلاد ، ولكنه عاد للارتفاع فى النصف الثانى من العام الماضى.

وأشار إلى أن دعم دول الخليج لمصر علامة فارقة تؤكد مدى عمق العلاقات القوية، مشيدًا بصناع السياحة العرب فى دعمهم للسياحة فى مصر، داعيًا رجال الأعمال والمستثمرين العرب إلى المزيد من التعاون والاستثمار.

أ ش أ

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