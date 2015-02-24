جهود أمنية مكثفة لضبط المتورطين فى زرع عبوة ناسفة لتفجير قسم البدرشين

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة من جهودها لضبط المتورطين فى زرع عبوة ناسفة بجوار قسم شرطة البدرشين، وذلك للوقوف على ملابسات الواقعة بعدما عثر عليها بمدخل القسم على طريق القاهرة أسيوط الصحراوى وقام خبراء المفرقعات بعمليات تمشيط للمكان ولم يتم العثور على أى مواد متفجرة أخرى.

كان اللواء مجدى الشلقامى، مدير الحماية المدنية بالجيزة، تلقى بلاغا من غرفة النجدة بالاشتباه فى وجود جسم غريب بجوار قسم البدرشين، وعلى الفور انتقل خبراء المفرقعات، وتبين العثور على عبوة ناسفة كانت معدة للتفجير، وتم التعامل معها بواسطة مدفع المياه.

وأكد مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، أنه تم إحباط محاولة تفجير قسم شرطة البدرشين بعدما تم إبطال مفعول عبوة ناسفة كانت معدة للتفجير، وتم زرعها بمدخل القسم من ناحية طريق القاهرة أسيوط الزراعى، وكانت عبارة عن كوعين بلاستيك بداخلهما مادة متفجرة وموصلة بمنبه وبطارية و بجوراها زجاجات بنزين، وتم التعامل معها بتفكيك العبوة، وبتمشيط المكان لم يتم العثور على أى مواد متفجرة أخرى.

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