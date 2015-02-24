القبض على متهمين بحوزتهم هيروين وحشيش فى حملة أمنية بالإسكندرية

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية برئاسة العميد إبراهيم عبد العاطى مأمور القسم من ضبط "مصطفى.ع.أ" 28 سنة عاطل" له معلومات جنائية مسجلة "مقيم دائرة القسم، بحوزته عدد "29" لفافة لمخدر الهيروين "تزن نحو 250 جراما" ومبلغ 100 جنيه - هاتف محمول، و"محمد.س" 38 سنة عاطل مقيم دائرة القسم بحوزته عدد "3" لفافات لمخدر الهيروين.

أقر الأول بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وأقر الثانى بحيازته للمخدر بقصد التعاطى وشرائه المخدر من المتهم الأول.

كما تم ضبط "علام.ف" 30 سنة عاطل مقيم دائرة قسم ثان الرمل، و"أحمد.م" 28 سنة عاطل مقيم دائرة قسم ثان الرمل، و"السعودى.ع.أ" 38 سنة عاطل مقيم دائرة قسم ثان الرمل بحوزتهم عدد "31" لفافة لمخدر الهيروين، ومبلغ 80 جنيهاً، وعدد "2" هاتف محمول.

وأقروا بحيازتهم للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ من حصيلة الاتجار والهاتف للاتصال بعملائهم.

كما تم ضبط "أحمد.م" 23 سنة عاطل مقيم دائرة القسم بحوزته عدد "14" قطعة لمخدر الحشيش "بقصد الاتجار" وسلاح أبيض مطواة، ومبلغ 220 جنيهاً، وهاتف محمول.

وتمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم شرطة الجمرك من ضبط "ممدوح.خ" 44 سنة عامل مقيم دائرة القسم محكوم عليه فى القضية جنايات القسم "شروع فى سرقة بالإكراه" غيابياً بالسجن لمدة 7 سنوات.