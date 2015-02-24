القبض على طالب بحوزته ملابس خاصة بوزارة الداخلية فى المنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، من إلقاء القبض على طالب بكلية أصول الدين بحيازته ملابس خاصة بوزارة الداخلية.

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا، إخطارا يفيد أنه أثناء مرور الملازم أول مهاب محمد الضابط بوحدة مباحث إدارة تأمين الطريق بالمديرية بخدمة تأمين على الطريق الصحراوى الشرقى، تمكن من ضبط شخص يدعى "ربيع ع" 30 سنة طالب بكلية أصول الدين ويعمل "مبلط" من ملوى وسبق اتهامه فى القضية رقم 3300 لسنة 2013 إدارى مركز ديرمواس خطف حال استقلاله إحدى السيارات الأجرة فى اتجاه مدينة ملوى وبحوزته 3 قمصان كاكى داخل كيس بلاستك و2 بنطلون أحدهما كاكى والآخر زيتى اللون و2 سترة أفرول كاكى اللون، خاصين بوزارة الداخلية، وأمبول مجهول المصدر.

وبمواجهته أقر بحيازته للملابس المضبوطة بقصد استخدامهما فى العمل وحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطى.

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