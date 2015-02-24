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شركة "دانون" الفرنسية لمنتجات الألبان تتأثر باضطراب السوق فى روسيا

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شركة "دانون" الفرنسية لمنتجات الألبان تتأثر باضطراب السوق فى روسيا شركة "دانون" الفرنسية لمنتجات الألبان تتأثر باضطراب السوق فى روسيا
تأثرت الرائد الفرنسى لمنتجات الألبان فى العالم شركة دانون باضطراب السوق الروسى بعد مبيعاته بنسبة 0.7% خلال العام الماضى فبلغت قيمة المبيعات 21.14 مليار يورو كما انخفضت أرباح الشركة بنسبة 20% فبلغت 1.12 مليار يورو هذا ما صرح به مؤخرا الرئيس غير التنفيذى للشركة فرانك – ريبو والذى ترك إدارة الشركة فى أول أكتوبر 2014 إيمانويل – فايير .

وتأمل الشركة أن ترتفع عائداتها خلال هذا العام بنسبة 5% وذلك بعد أن اشترت الشركة الروسية يونيميلك مما أكسبها مركزا قويا فى روسيا.

كما دفعت مبلغا قدره 437 مليون يورو أى 25% من رأس مال الشركة الصينية ياشيلى والمتخصصة فى المنتجات الغذائية للأطفال.

وقد ارتفعت مبيعات هذه الشركة بنسبة 6.1% فبلغت 4.39 مليار يورو فى 2014 وقد انخفضت مبيعات شركة دانون فى الربع الأخير من العام الماضى بنسبة 1% وفى حجم المبيعات سجلت تراجعا بنسبة 7.8%.

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