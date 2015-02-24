شركة "دانون" الفرنسية لمنتجات الألبان تتأثر باضطراب السوق فى روسيا

تأثرت الرائد الفرنسى لمنتجات الألبان فى العالم شركة دانون باضطراب السوق الروسى بعد مبيعاته بنسبة 0.7% خلال العام الماضى فبلغت قيمة المبيعات 21.14 مليار يورو كما انخفضت أرباح الشركة بنسبة 20% فبلغت 1.12 مليار يورو هذا ما صرح به مؤخرا الرئيس غير التنفيذى للشركة فرانك – ريبو والذى ترك إدارة الشركة فى أول أكتوبر 2014 إيمانويل – فايير .

وتأمل الشركة أن ترتفع عائداتها خلال هذا العام بنسبة 5% وذلك بعد أن اشترت الشركة الروسية يونيميلك مما أكسبها مركزا قويا فى روسيا.

كما دفعت مبلغا قدره 437 مليون يورو أى 25% من رأس مال الشركة الصينية ياشيلى والمتخصصة فى المنتجات الغذائية للأطفال.

وقد ارتفعت مبيعات هذه الشركة بنسبة 6.1% فبلغت 4.39 مليار يورو فى 2014 وقد انخفضت مبيعات شركة دانون فى الربع الأخير من العام الماضى بنسبة 1% وفى حجم المبيعات سجلت تراجعا بنسبة 7.8%.