نبيل العربى: بحثت مع الرئيس السيسى ترتيبات القمة العربية المقبلة بمصر

صرح الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربى بأنه بحث مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى استقبله اليوم بمقر رئاسة الجمهورية، الترتيبات الخاصة بعقد القمة العربية المقبلة فى مصر يومى ٢٨ و٢٩ مارس المقبل.

وقال نبيل العربى الأمين العام للجامعة العربية فى تصريح للصحفيين اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، إن اللقاء تناول الإعداد للقمة العربية المقبلة.

وأشار العربى إلى أن المشاورات مستمرة مع الرئاسة والخارجية المصرية للإعداد الجيد للقمة، موضحا أن البند الأساسى المطروح على القمة سيكون صيانة الأمن القومي العربى.

كان نبيل العربى قد ثمن فى تصريحات أمس دعوة الرئيس السيسى لتشكيل قوة عربية لمكافحة الإرهاب ووصف توقيتها بالمهم للغاية.

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نبيل العربى يشيد بدعوة السيسى لتشكيل قوة عربية لمكافحة الإرهاب

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