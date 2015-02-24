محلب: الإرهاب لن يعوقنا.. ومؤتمر مارس الاقتصادى فى موعده

أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، أن المؤتمر الاقتصادى لن يتم تأجيله، مشيرا إلى أن الأعمال الإرهابية لن تنجح فى زرع المعوقات أمام إنجاح مؤتمر مارس الاقتصادى.

وقال رئيس الوزراء خلال كلمته بافتتاح أعمال التطوير بمستشفيات جامعة عين شمس: "أشعر بالفخر بالوطن والجميع عليه المبادرة إلى فتح الملفات الشائكة"، وتابع: "الشعب ملتف حول قيادته تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى وهنحمى بلدنا بجيشنا وشرطتنا واللى هيحاول يلمس مصر هيخسر كتير".

وقال رئيس الوزراء ردا على من ينتقد جولاته الكثيرة "أنا لازم أكون فى الشارع والتواجد وأشعر بالمواطنين ومشاكلهم".



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محلب يتفقد أعمال التطوير بمستشفيات عين شمس

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محلب يتحدث مع المواطنين أثناء تفقده أعمال التطوير بمستشفيات عين شمس

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عادل العدوى وزير الصحة والزميلة هند مختار

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وزير الصحة عادل العدوى أثناء المشاركة فى افتتاح أعمال التطوير بمستشفيات عين شمس

جانب من أعمال الافتتاح

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الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة أثناء المشاركة فى افتتاح السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى

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الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة وحديث جانبى

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الدكتور على جمعة يشارك فى افتتاح أعمال التطوير بمستشفيات عين شمس

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الدكتور على جمعة مفتى الديار الأسبق

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المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء

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المهندس إبراهيم محلب وعدد من الوزراء أثناء افتتاح أعمال التطوير بمستشفيات عين شمس

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محلب يصل مستشفيات عين شمس

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رئيس الوزراء يفتتح أعمال التطوير بمستشفيات عين شمس

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محلب يقص الشريط لافتتاح أعمال التطوير بمستشفيات عين شمس

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ومحلب وعدد من الوزراء داخل مستشفيات عنن شمس بعد قص الشريط

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رئيس الوزراء يتفقد مستشفى أمراض النساء والتوليد بجامعة عين شمس

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محلب بعد تفقده مستشفى أمراض النساء والتوليد بجامعة عين شمس

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إحدى السيدات المتواجدات طالبت محلب خلال جولته قائلة" أعانى من فيروس سى

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أعمال التطوير بمستشفيات عين شمس

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