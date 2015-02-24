ميديكال نيوز: خلايا المناعة المُهَنْدَسَة وراثيا تعالج أخطر أورام المخ

التقنية الجديدة تستخدم فى علاج أخطر أورام الدماغ..

تعديل خلايا المناعة وراثيا..

الدراسة تمت على فئران التجارب..

دراسة أمريكية جديدة فى بدايتها تفتح الطريق أمام استخدام خلايا المناعة المهندسة وراثيا للقضاء على نوع معين من أورام الدماغ، ويتوقع الباحثون أن تساعد 30% من الحالات.>يذكر موقع ميديكال نيوز توداى أن الأورام الدماغية الدبقية "Glioblastoma" على الرغم من أن نسبة الإصابة بها ليست كبيرة جدا، إلا أنها من أكثر الأورام التى تسبب الوفاة على الإطلاق، كما أنها من أصعب أنواع الأورام فى العلاج، لذا يمكن أن تفيد الدراسة الجديدة التى أجراها الباحثون فى كلية الطب بجامعة ولاية بنسلفانيا فى إنقاذ حياة الكثيرين.>تقول بروفيسورة مارسيلا موس الاستاذة المساعدة بقسم أورام الدم فى الجامعة، أن التقنية الجديدة تشمل تعديل الخلايا "T" وهى أحد أنواع كرات الدم البيضاء والتى تدخل ضمن تكوين الجهاز المناعي، وعند تعديلها بالهندسة الوراثية يمكن توجيهها إلى القضاء على نوع محدد من البروتينات داخل الخلايا الورمية مما يجعل الخلايا الورمية أكثر استجابة للعلاج الكيماوى.>تم بالفعل تجربة التقنية على فئران التجارب الذين تمت متابعتهم أثناء العلاج بالتقنية الجديدة والعلاج الكيماوى التقليدى باستخدام تصوير أشعة الرنين المغناطيسى مع نسبة نجاح مبشرة، ويسعى الباحثون إلى بداية الدراسة الإكلينيكية على البشر.

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