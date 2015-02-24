"Health": الجفاف يسبب العديد من المشاكل.. أبرزها البدانة والصداع

الصداع والتعب ومشاكل المثانة والجهاز الهضمى والكلى ومشاكل الجلد، ليست سوى بعض من الآثار الجانبية من عدم شرب كمية كافية من الماء، حيث إن الحاجة للمياه هى نفس حاجتنا للهواء.

وأوضح الخبراء بالموقع الأمريكى “Health”، أن عند بدء الشعور بالعطش، فإن الجسم يكون جافاً بالفعل، وأفضل ما نفعله لتجنب الجفاف هو أن تكون زجاجة المياه فى متناول اليد طوال اليوم.

وأشار الخبراء، إلى أن شرب كوبين من الماء فى الصباح، يضبط ضغط الدم ويصله إلى مستوياته الطبيعية، وذلك أفضل من شرب فنجان قهوة على معدة فارغة.

وأفاد الخبراء، أن الجفاف يسبب مشاكل عديدة أبرزها البدانة، حيث إنه يؤدى إلى تباطؤ فى معدل الأيض "التمثيل الغذائى"، وبالتالى تتراكم الدهون بالجسم عند تناول الأطعمة.

وأضاف الخبراء، أنه بمجرد البدء فى شرب المزيد من المياه، سوف تأكل أقل، وهذا أصح وأسلم طريقة لفقدان بعض الوزن.

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