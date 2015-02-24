بوفون: رويس موهبة رائعة، أتمنى أن يكون واهنا أمام يوفنتوس!

أكد جيانلويجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس أن ماركو رويس مهاجم بروسيا دورتموند هو موهبة رائعة جدا، متمنيا أن يكون الأخير بعيدا عن مستواه في مواجهتهما معا مساء الثلاثاء بدوري الأبطال.

وسيتضيف قائد يوفنتوس فريق دورتموند الألماني مع نجمه ماركو رويس بمدينة تورينو الإيطالية في مباراة الذهاب من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ومازح بوفون الحاضرين في المؤتمر الصحفي عشية المباراة بالقول إنه يتمنى أن يكون رويس "واهنا" في مباراة الفريقين.

قال صاحب الـ37 عاما للصحفيين: "نواجه أحد أفضل الفرق في أوروبا".

واستدرك "هم قادرون على هزيمة الجميع.. نحترمهم كثيرا".

وأضاف "يمتلكنا الفضول لرؤية مستوانا أمام دورتموند.. لا نأسف على شيء قبل المواجهة.. لذا بغض النظر على ما سيحدث في المباراة، سنبذل قصارى جهدنا".

وأردف"رويس موهبة رائعة، غاب لفترة طويلة بسبب الإصابة، أتمنى أن يكون واهنا أمامنا!".

وكانت أخر مواجهة أوروبية لبوفون مع يوفنتوس أمام فريق ألماني في دور الـ8 من دوري الأبطال موسم 2012-2013.. خسر وقتها أمام بايرن ميونيخ ذهابا وإيابا، قبل أن يواصل النادي البافاري مسيرته ويفوز باللقب على حساب دورتموند في المباراة النهائية.