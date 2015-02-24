ليلة_الأبطال - احذر يا يوفنتوس.. دورتموند قهر 4 فرق داخل إيطاليا‎

حين يحل بروسيا دورتموند الألماني ضيفا على يوفنتوس مساء الثلاثاء بدوري أبطال أوروبا، سيبحث عن فوزه الخامس في إيطاليا.. إذ قهر 4 فرق إيطالية بعقر دارها قبل ذلك.

وصيف أوروبا موسم 2012-2013 والذي يعاني على مستوى الدوري المحلي هذا الموسم مع مدربه يورجن كلوب، فاز من قبل في إيطاليا على كل من يوفنتوس، إنتر ميلان، ميلان وأودينيزي.

دورتموند هزم يوفنتوس في تورينو 2-1 بدور المجموعات من دوري الأبطال موسم 1995-1996.. والغريب في الأمر أن البيانكونيري فاز بلقب البطولة ذلك الموسم بالفوز على أياكس في المباراة النهائية التي أقيمت بروما.

وإجمالا لعب دورتموند في إيطاليا 13 مباراة.. فاز 4 وخسر 8.. إذ كانت الهزيمة الأخيرة له أمام نابولي الموسم الماضي 2-1 بدور المجموعات من دوري الأبطال.

وفي كل مواجهاته السابقة أمام أندية "الكالتشيو" سواء داخل أو خارج ملعبه.. لعب دورتموند 29 مباراة.. فاز 10 وخسر 15.

يوفنتوس VS الألمان

وإذا كان دورتموند قد هزم يوفنتوس في إيطاليا، فإن بايرن ميونيخ وهامبورج حققا نفس الأمر من قبل.

فخسر فريق السيدة العجوز أمام الألمان على أرضه خمس مرات.. مرتان ضد بايرن.. مرتان ضد هامبورج.. ومرة ضد دورتموند.

ولكن فاز يوفنتوس بثلثي مبارياته السابقة على ملعبه ضد أندية "البوندزليجا"..أخرها أمام فيردر بريمن موسم 2005-2006 بنتيجة 2-1.. أحرز الهدفين ديفيد تريزيجيه وإيمرسون.

يوفنتوس لعب على أرضه أمام الفرق الألمانية 21 مرة.. فاز 14 وخسر 5.

ويتفوق البيانكونيري أيضا على الألمان في كل المباريات سوء داخل أو خارج ملعبه.. إذ فاز 23 مباراة وخسر 15 من إجمالي 45 مباراة.

ولكن شهدت المواجهة الأخيرة ليوفنتوس ضد فرق "البوندزليجا" توديعه لدوري الأبطال.. حين خسر ذهابا وإيابا بنفس النتيجة 2-0 أمام بايرن ميونيخ في دوري الـ8 موسم 2012-2013.. وواصل الأخير بعدها مشواره في البطولة وحقق اللقب على حساب دورتموند في المباراة النهائية.