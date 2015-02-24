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بالمستندات.. السجن 10سنوات لعضو حملة ترشيح السيسي الشعبية بتهمة الانضمام لـ “الإخوان”

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بالمستندات.. السجن 10سنوات لعضو حملة ترشيح السيسي الشعبية بتهمة الانضمام لـ “الإخوان” بالمستندات.. السجن 10سنوات لعضو حملة ترشيح السيسي الشعبية بتهمة الانضمام لـ “الإخوان”

 

أرشيفية

حمل المهندس محمد عبد المقصود مرسى، مدير عام بأحد شركات البترول، ملف ورق نجله الوحيد أحمد وطرق كل الأبواب لإثبات براءة نجله من تهمة الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين بعد أن أُدين غيابيًا بالسجن المشدد 10 سنوات.

وقال الأب:  أقسم بالله لو كان ابنى إخوان لكنت ضربته بـ «النار» وماكنت جريت وراه ولا حاولت إنقاذ مستقبلة.

وأوضح الاب: فى 17 ديسمبر 2013كان ابنى الطالب بالفرقة النهائية بكلية الهندسة جامعة أسيوط عائدًا من كليته مع اثنين من زملائه فتم القبض علية وتم تحرير محضر، وأحيل للنيابة 6 طلاب اخرين بتهم الانتماء لجماعة الاخوان الإرهابية والاعتداء على السلطات وقطع الطريق، عُرض على النيابة فى اليوم التالي للقبض فتم حبسه احتياطيًا وأخلى سبيله فى 19 يناير 2014 بكفالة 5 آلاف جنية وأثناء نظر جلسات المحاكمة كان ابنى الطالب فى السنة النهائية لديه امتحان ولم يحضر الجلسة التى صدر فيها الحكم فاخذ حكم غيابي بالسجن 10 سنوات.

واختتم الاب حديثه قائلًا: ابنى وقع على استمارة تمرد فى ديسمبر 2012 وعضوبتمرد وعضو بلجنة الشباب بحملة الرئيس ، وحرر توكيل للرئيس وأنا كنت عضوا بالحزب الوطني المنحل وعضو مجلس محلى بأسيوط أصبح ابني إخوان ومستقبله ضاع .

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