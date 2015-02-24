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تأجيل دعوى تتهم سما المصري بسب رئيس نادى الزمالك لـجلسة 10 مارس للاعلان بالدعوى

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تأجيل دعوى تتهم سما المصري بسب رئيس نادى الزمالك لـجلسة 10 مارس للاعلان بالدعوى تأجيل دعوى تتهم سما المصري بسب رئيس نادى الزمالك لـجلسة 10 مارس للاعلان بالدعوى

 

سما المصري

قررت محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار حازم هشام رئيس المحكمة، وسكرتارية علاء إبراهيم، ومحمد حلمي، تأجيل  أولى جلسات الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك ضد الراقصة سما المصري لاتهامها بالسب والقذف على شاشة القناة التي تملكها، فى الدعوى التى حملت رقم ٧٧١ لسنة ٢٠١٥ جنح الدقي، لجلسة 10 مارس المقبل للاعلان بالدعوى المدنية.

وكان رئيس نادي الزمالك قد تقدم ببلاغات ضد الراقصة “سامية عطية حداقة” الشهيرة بـ سما المصرى،لاتهامها بسبه وقذفه على شاشة قناة الفلول التى تملكها المشكو فى حقها.

وقال الشاكى انها قامت باذاعة كليب من تاليفها وغنائها تطاولت وشهرت في حق بذلك الفيديو، وكان يتم اذاعته يوميا ،حيث اتهمتنى بالجنون، وباننى شارب خمر وقواد.

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