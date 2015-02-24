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كوفي: لا مشاكل بيني وبين الزمالك.. ويوسف ساعدني

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كوفي: لا مشاكل بيني وبين الزمالك.. ويوسف ساعدني كوفي: لا مشاكل بيني وبين الزمالك.. ويوسف ساعدني

أكد محمد كوفي مدافع الزمالك أنه لا يواجه أي أزمات مع ناديه، بسبب أزمة الضرائب على مستحقاته المادية في عقده.

واتفق الزمالك مع مدافعه البوركينابي على تمديد تعاقده لموسم إضافي، بخلاف الموسمين المتبقيين في عقده الحالي.

وكان كوفي قد طلب زيادة قيمة عقده، خاصة أن الزمالك قام بخصم نسبة الضرائب من مستحقاته.

وقال كوفي للصحفيين اليوم الثلاثاء: "لا توجد مشاكل بيني وبين الزمالك".

وتابع "أريد أن أشكر إسماعيل يوسف مدير الكرة الذي لعب دورا كبيرا في حل الأزمة، وتوسط لدى مجلس الإدارة لتعديل العقد".

وأوضح "يوسف طلب عقد جلسة تجمعني بمرتضى منصور رئيس النادي، واتفقنا خلالها على تمديد التعاقد مع حل أزمة الضرائب".

يذكر أن الزمالك قد ضم كوفي قبل بداية الموسم في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن دهوك العراقي.

ويحصل كوفي على 300 ألف دولار سنويا.

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