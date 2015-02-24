بالصور..محافظ المنوفية يفاجئ المستشفيات والوحدات المحلية فجرا والتقصير بالجملة

قام الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية بجولة مفاجئة فجر الثلاثاء علي عدد من الوحدات المحلية والمستشفيات حيث تفقد المحافظ الوحدات الصحية بقري الماي والحامول وشبرا باص ومستشفي منوف العام وكذا الوحدات المحلية بالماي ومنشأة سلطان ومركز ومدينة منوف.

بدأت الجولة بتفقد عدد من شوارع مدينة شبين الكوم بدون حراسة وبسيارة غير معتادة ، حيث أمر المحافظ بمجازاة رئيس قسم تحسين البيئة بحي غرب نظرا لتراكم تجمعات القمامة بعدد من شوارع الحي وتوجه المحافظ للوحدة الصحية بالماي التي كانت مغلقة تماما فأمر المحافظ بتحويل مدير الوحدة وطاقم النوبتجية الليلي للتحقيق .

وتفقد المحافظ الوحدة المحلية بالماي حيث تواجد فرد العمليات الليلي وعدد من خفراء الحراسة التابعين لوزارة الداخلية ولاحظ المحافظ يقظة العامل والتزامه فى عمله فأمر بصرف مكافأة له عقب ذلك توجه المحافظ للوحدة الصحية بشبرابلولة حيث كانت مغلقة الأبواب فأمر المحافظ بتحويل رئيس الوحدة وطاقم العمل الليلي للتحقيق ، وفي مستشفي طب الأسرة بالحامول لم يتواجد أياً من العاملين وتم ترك بوابة الوحدة مفتوحة مع ترك السجلات بالطرقات فقرر المحافظ إيقاف مدير مستشفي طب الأسرة ومسئول السجلات عن العمل وتحويلهم للتحقيق .

واستكمل المحافظ جولته بمدينة منوف حيث تفقد الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف والتي تواجد بها موظف العمليات وبفحص السجلات تبين للمحافظ عدم توقيع مدير العمليات وتغيبه فقرر المحافظ مجازاته بخصم ثلاثة أيام من راتبه ثم توجه المحافظ لمستشفي منوف العام وبدأ بقسم الاستقبال حيث تواجد الطبيب المكلف بالعمل وتبين غياب النائب الإداري وعدد من أطباء الفترة الليلية واستمع المحافظ لشكاوي المواطنين المتواجدين بالمستشفي التي تنوعت بين تعطل بعض الأجهزة خصوصا جهاز الأشعة المقطعية .

واشتكي البعض من سوء المعاملة وتأخر تقديم الرعاية الطبية لبعض الحالات كحالة السيدة شيرين منير التي أصيبت نتيجة مشاجرة فأمر المحافظ باستدعاء مدير المستشفي من منزله ولم يغادر إلا عقب تقديم الرعاية الطبية اللازمة لها وقرر المحافظ تحويل مدير المستشفي والنائب الإداري والمتغيبين من نوبتجية الليل للتحقيق بصفة عاجلة كما أمر المحافظ بمكافأة طبيب الاستقبال .

وقرر محافظ المنوفية مجازاة رئيس الوحدة المحلية بمنشأة سلطان وموظف العمليات بخصم ثلاثة أيام نظرا لتراكم تجمعات القمامة بالقرب من مبني الوحدة وتغيب موظف العمليات عن عمله ، كما أمر المحافظ بتحويل مدير الوحدة الصحية بشبراباص والطاقم الليلي للتحقيق نظرا لإغلاق الوحدة وعدم التواجد بها.

وشدد محافظ المنوفية علي أن المرحلة الحالية هي مرحلة العمل والعطاء لهذا الوطن العظيم وأنه لا مكان للمقصرين بيننا وأن معيار التقييم لكل مسئول هو رضاء المواطن مؤكدا علي ضرورة اقتحام المشكلات وتقديم الحلول لها .