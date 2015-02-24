الإفراط فى الأطعمة واللحوم المصنعة والمجهزة يدفعك لإدمانها

أكدت دراسة أجريت بجامعة "ميتشيجان" الأمريكية على افتراض ظل يشغل ذهن العديد من العلماء وخبراء التغذية، حول أضرار الإفراط فى استهلاك اللحوم المصنعة والوجبات السريعة، ليؤكد الباحثون على العلاقة الوثيقة بين هذه العناصر الغذائية وبين إدمانها.

وتعد هذه الدراسة الأولى من نوعها التى تفحص الأطعمة ذات علاقة "بإدمان الطعام"، الذى بات موضع اهتمام متزايدا من قبل العلماء والمستهلكين على حد سواء فى ظل وباء السمنة.

وكانت دراسات سابقة أجريت على الحيوانات، خلصت إلى أن الأطعمة المجهزة مسبقا، أو الأطعمة التى تحتوى على كميات مرتفعة من الكربوهيدرات والدهون المكررة "مثل الدقيق، البيض، والسكر" قد تكون السبب المباشر فى السلوكيات الإدمانية الخاصة باستهلاك الطعام.

وأوضح الباحثون أنه على الرغم من أنه من المعروف أن الأطعمة المجهزة غالبا ما تكون محببة ولذيذة الطعم للكثيرين، إلا أن الكثير منها قد يساعد فى إدمان الإفراط فى تناول الطعام.