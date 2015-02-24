النظام الغذائى الأمثل لمريض البواسير

البواسير من الأمراض الشائعة للغاية، وتسبب للمرضى معاناة وآلاماً كبيرة، وقد يصاحب المرض تكون الصديد وخروج بعض قطرات الدم، وهو ما يزيد من معاناتهم.

ونوضح لكم من خلال هذا التقرير النظام الغذائى الأمثل للسيطرة على مرض البواسير والحد من أعراضه، وذلك حسبما نشر مؤخراً بالموقع الطبى الأمريكى "العلاج بالغذاء"، وهو يشمل:

تناول الأطعمة الغنية بالألياف ضرورى لمرضى البواسير

>1.تناول الأطعمة الغنية بالألياف النباتية، لأنها تمنع الإصابة بالإمساك، وتساهم فى تليين الفضلات وتسهيل مرورها داخل الأمعاء، حيث لا تستطيع أنزيمات الجسم هضم الألياف، ولذا تظل تتحرك داخل القناة الهضمية حتى تصل إلى الأمعاء الغليظة، وهو ما يمنع حدوث الإمساك، والذى يعد المسبب الأول للإصابة بالبواسير.

ومن أبرز الأطعمة الغنية بالألياف الذائبة: الشوفان وبذور الكتان والبسلة والفول والتفاح والجزر والشعير والفراولة والتوت.

الفواكه والخضراوات لا غنى عنها لمرضى البواسير

2. تناول الأطعمة الغنية بـ"بيوفلافونويد"، وهى مواد رائعة توجد داخل بعض المصادر النباتية، وتتمع بخواص ممتازة فى مقاومة الميكروبات، وهى توجد بكثرة داخل الخضراوات والفواكه، وأكدت العديد من الدراسات أن تناول الأطعمة الغنية بهذه المركبات يساهم فى الحد من النزيف والشعور بالحكة، والعديد من الأعراض المرتبطة بالبواسير، كما أنها تساهم أيضاً فى تقوية الأوعية الدموية.

3.تجنب الأطعمة المهيجة التى تحفز الشعور بالحرقة، مثل الأطعمة الحريفة كالشطة، والفواكه الحمضية مثل البرتقال، وكذلك الطماطم، والمشروبات الغنية بالكافيين مثل الشاى والقهوة.

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