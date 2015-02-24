علماء: تناول الفول السودانى فى سن مبكرة يمنع الإصابة بالحساسية منه

أعلن العلماء أمس الاثنين، بحثًا تتعارض نتائجه مع نصائح طبية راسخة ظلت تتردد سنوات طويلة، أن الأطفال المعرضين لخطر الإصابة بفرط الحساسية بعد تناول الفول السودانى كان يمكنهم تجنب ذلك لو كانت أمهاتهم أعطتهم الفول السودانى بصفة منتظمة خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من حياتهم.

وأظهرت هذه الدراسة -وهى الأولى التى توضح أن تناول أطعمة معينة هو خير سبيل فعال لمنع الإصابة بفرط الحساسية- تراجعا بنسبة 80 فى المئة فى شيوع الإصابة بفرط الحساسية من الفول السودانى بين الأطفال الأكثر عرضة للإصابة ممن تناولوه بين الحين والآخر فى طفولتهم، وذلك بالمقارنة بالأطفال الذين تجنبوا ذلك.

وقال جديون لاك الذى أشرف على الدراسة فى كينجز كوليدج بلندن "إنه تطور إكلينيكى مهم يتعارض مع الإرشادات السابقة".

وأضاف "ربما يتطلب الأمر توجيهات جديدة للحد من معدلات الإصابة بفرط الحساسية من الفول السودانى بين أطفالنا".

وتزايدت معدلات الإصابة بفرط الحساسية الغذائية فى العقود الأخيرة، فيما يصيب فرط الحساسية من الفول السودانى بين واحد وثلاثة فى المئة من الأطفال فى أوروبا الغربية وأستراليا والولايات المتحدة. ويسبب الفول السودانى تفاعلات خطيرة تتعلق بفرط الحساسية لدى 0.9 فى المئة من سكان تلك المناطق منهم نحو 400 ألف طفل فى سن الدراسة.

وينشأ فرط الحساسية من الفول السودانى فى مراحل مبكرة من حياة الأطفال، وقلما يتخلصوا منه مع زيادة السن.

وتتفاوت أعراض هذه الحساسية بين صعوبة التنفس وانخفاض ضغط الدم وتورم اللسان، أو العينين أو الوجه وآلام المعدة والغثيان والقىء والطفح الجلدى والبثور والالتهاب والألم والوفاة فى بعض الحالات.

وتضمنت دراسة لاك اختيار عينات عشوائية وأخرى للمقارنة شملت 640 طفلا تراوحت أعمارهم بين أربعة أشهر و11 شهرا من مستشفى ايفلينا لندن للأطفال ممن يعتبرون عرضة لخطر الإصابة بفرط الحساسية من الفول السودانى، لأنهم يعانون بالفعل إما من الإكزيما الحادة وإما من فرط الحساسية من البيض أو كليهما.

وطلب من نصف عدد هؤلاء الأطفال تناول أطعمة تحتوى على الفول السودانى ثلاث مرات أو أكثر أسبوعيًا، فيما تجنب النصف الآخر تناول الفول السودانى حتى بلغوا من العمر خمس سنوات. ووردت النتائج فى دورية "نيو انجلاند" الطبية.

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