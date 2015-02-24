دار Burberry تضيء اليوم الرابع من أسبوع لندن للموضة

كان اليوم الرابع من أسبوع لندن لموضة خريف وشتاء عام 2015 حافلاً بالعروض المميزة , فقد بدأ في التاسعة صباحا مع عرض Antonio Berardi وانتهى في الساعة التاسعة مساءً مع عرض GILES وما بينهما كان ثمة عروض كثيرة لعل أهمها عرض دار Burberry الذي يعد مركز الثقل في أسبوع لندن والحدث الذي يجمع النجوم والمشاهير ويقدم للمرأة ثيابا وإكسسوارات تثري خزانة ثيابها وتلبي احتياجاتها. وهذا هو أهم ما يحرص عليه مصمم الدار Christopher Bailey الذي غالبا ما يقترب مما تريده المرأة ويبتعد عن كل ما هو فانتازي وغير مألوف. ورغم ان هذا المصمم يحرص على زيادة جرعات السحر والأناقة في عروضه موسماً بعد آخر إلا انه يحاول أيضا أن لا يخرج كثيرا عن تقاليد الدار التي تقدم الخطوط الكلاسيكية ولكن بلمسات معاصرة وتوظف تراث الشعوب بطريقة تتماشى مع روح العصر.

ولعل أهم ما لفت نظرنا في هذا العرض هو :

• العودة إلى حقبة السبعينيات من خلال الفساتين متوسطة الطول ( ميدي) واستخدام الخامات المنقوشة وظهور الطلات البوهيمية.

• ظهور التأثيرات الشرقية كما في رسوم الباتك والشالات المكسيكية المنقوشة والتزيينات المغربية الضاجة بالألوان.

• استخدام الشراشيب الجلدية التي زينت الثياب والحقائب والأحذية والشالات .

• كانت الألون خريفية وشتائية بإمتياز وقد طغت على العرض ألوان الأحمر والأخضر والخردلي والأصفر والبرتقالي والباذنجاني.

• إكتظاظ المقاعد الأمامية في قاعة العرض بالنجوم والمشاهير وقد رصدت عدستنا العارضات Kate Moss و Jourdan Dunnو Cara Delevingneو Lily Donaldson والمغنية Paloma Faith.

وإليك بعضاً مما قدمته دار Burberry في اسبوع لندن لموضة خريف وشتاء 2015 .