محافظ المنيا يعتمد 28 مليون جنيه مستحقات المقاولين للعام الماضي بالمنيا

اعتمد اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا مبلغ 28.8 مليون جنيه مستحقات مقاولين عن العام الماضي 2013 / 2014 ، متضمنة مبلغ 2.4 مليون جنيه لصالح شركة الكهرباء لتعديل مسارات ومحولات الكهرباء ، وجاري صرف مستحقات وحدة الرصف بمبلغ 17 مليون جنيه أوضح المحافظ أن نسبة التنفيذ بلغت 100% لخطة العام المالي لمحافظة المنيا 2013/2014 من اعتمادات بنك الاستثمار القومي والبالغ اعتمادها 124.6 مليون جنيه، كما بلغت نسبة التنفيذ 100% من الخطة العاجلة للمحافظة والتي بلغ اعتمادها 181.2 مليون جنيه.

من جانبه أكد المهندس عصام الدين عبد المحسن مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة أنه تم تسليم جميع الشيكات للجهات المعنية والوحدات المحلية ومديرية الإسكان وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لصرفها للمقاولين ، مشيرا إلي أن نسبة التنفيذ لخطة العام المالي لمحافظة المنيا 2014/2015 قد تعدت 80% بما يبلغ 147 مليون جنيه من إجمالي المخصص وقدره 174 مليون جنيه من إعتمادات بنك الاستثمار القومي.