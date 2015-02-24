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المؤتمر: زيارة رئيس الصين الشهر القادم تحدث توازن بالعلاقات المصرية والكتلة الشرقية

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المؤتمر: زيارة رئيس الصين الشهر القادم تحدث توازن بالعلاقات المصرية والكتلة الشرقية المؤتمر: زيارة رئيس الصين الشهر القادم تحدث توازن بالعلاقات المصرية والكتلة الشرقية

الرئيس عبد الفتاح

قال المستشار حسين أبو العطا نائب رئيس حزب المؤتمر، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال خطابه أول امس، حول زيارة الرئيس الصينى إلى خلال شهر أبريل المقبل، والتى تأتي تتويجًا لجولات الرئيس الخارجية في عدد من دول العالم، وهذا سيؤدي لإحداث توازن فى العلاقات المصرية ودول الكتله الشرقيه.

واكد نائب رئيس حزب المؤتمر فى تصريحات صحفية اليوم، أن زيارة الرئيس الصينى إلى مصر ستتطرق إلى سبل التعاون بين مصر والصين وتوطيد العلاقة بين البلدين من خلال جلب الإستثمارات و زيادة التبادل التجارى فيما بينهما.

وقال أبو العطا ، أن هذه الزيارة تأتى بعد شهر من عقد المؤتمر الإقتصادى بشرم الشيخ والذى من المقرر ان تشارك فيه عدد كبير من دول العالم وبالتالى سيكون هناك خريطة واضحة المعالم للإستثمار فى مصر وسيسهل معها جذب إستثمارات صينية لمصر.

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