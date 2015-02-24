وزير التخطيط يتابع الاستعدادت الفنية للانتخابات البرلمانية

عقد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اجتماعاً موسعاً مع فريق عمل الوزارة المكلف من اللجنة العليا للانتخابات بالأعمال الفنية الخاصة بمشروع الانتخابات.

وأشارت وزارة التخطيط في بيان لها اليوم إلى تحديث قاعدة بيانات الناخبين وتوزيع الناخبين على لجان الاقتراع الأقرب إلى محل إقامتهم، كما تواصل الوزارة دعمها في إدارة الموقع الإلكتروني الرسمي للجنة العليا للانتخابات “www.election.eg” والذي يتضمن العديد من المحاور التي تهم المواطنين بشكل عام والناخبين والمرشحين بشكل خاص، حيث تضمن الموقع معلومات عديدة عن اللجنة العليا للانتخابات والإجراءات المتبعة للعملية الانتخابية ومواعيدها والتشريعات المنظمة للانتخابات.

كما يتضمن الموقع خدمات استعلام الناخبين وخدمات تسجيل المتابعين والإعلاميين باللجنة، وخلال الاجتماع عرض الفنيون بالوزارة النظام الذي سيُطبق أثناء تصويت الناخبين المقيمين بالخارج.

وأشاد الوزير بالجهود المتميزة بفريق عمل الوزارة وخاصة النظام الحديث لمراجعة بيانات المرشحين وتسجيلها وفقاً لتعليمات اللجنة العليا للانتخابات وطبقاً لتشريعات القرارات المنظمة.

> يشار إلى أن الوزارة تقدم دعمها الفني في جميع الاستحقاقات الانتخابية المختلفة منذ الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مارس 2011.

أ ش أ