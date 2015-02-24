كلية تجارة تفوز بكأس البطولة في نهائي لقاء الصداقة الثاني بجامعة سوهاج

فازت كلية التجارة بكأس بطولة الصداقة الثاني، عندما تغلب فريق كلية التجارة على منافسة من كلية العلوم بـ 4 أهداف نظيفة، في نهائي كرة القدم الخماسية للقاء الصداقة الثاني الذي نظمته كلية التجارة لطﻻب الجامعة تحت شعار مصر ضد اﻻرهاب.

وكان الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطﻻب، يرافقة الدكتور احمد علي حسين القائم بأعمال عميد كلية التجارة، ونائب رئيس الجامعة السابق، وبحضور الدكتورة صباح صابر عميد كلية تعليم صناعي، قد شهدوا الحفل الختامي لفعاليات لقاء الصداقة الثاني، الذي شاركت فيه 12 كلية من كليات الجامعة، والذي اقيم عصر أمس الأثنين على ارض الصالة المغطاة باستاد سوهاج الرياضي.

وقال صفا محمود نائب ريئس الجامعة، إن الأنشطة الطﻻبية ﻻ تؤثر على اﻻستذكار بل تساعد في تكوين شخصية الطالب مستدﻻ بالحكمة التي تقول العقل السليم في الجسم السليم، ومشيرا إلى أن مثل هذه الانشطة هي أفضل وسيلة للقضاء على الإرهاب.

يذكر أن كلية التجارة نظمت لقاء الصداقة الأول في العام الماضي2014/2013 في الألعاب الرياضية التي اشتملت على كرة القدم الخماسية، وتنس الطاولة، والوثب الطويل، والعاب القوى، وجاء هذا العام لتنظم لقاء الصداقة الثاني على التوالي في الفترة من 23-22 فبراير الجاري والذي انتهى بقيام نائب رئيس الجامعة، بتوزيع الكؤوس والميداليات وشهادات التقدير على الفائزين.