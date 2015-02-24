بالفيديو - ميسي VS الإنجليز..عندما يسجل، يفوز برشلونة

يخوض ليونيل ميسي نجم برشلونة مواجهة جديدة أمام الفرق الإنجليزية حين يحل ضيفا على مانشستر سيتي..إذ لم يخسر الساحر الأرجنتيني أي مباراة قبل ذلك زار فيها شباك أندية "البريميير ليج".

ويلعب ميسي مساء الثلاثاء مباراة الذهاب من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي، ليواجه بطل إنجلترا للمرة الثانية على التوالي في نفس المرحلة من البطولة.

مانشستر سيتي

نجم البلوجرانا لعب مواجهتي العام الماضي أمام "السيتيزن" وسجل هدفين في المباراتين.. إذ تقدم لبرشلونة من ركلة جزاء في إنجلترا في لقاء فاز به 2-0.. ثم سجل الهدف الأول أيضا في لقاء العودة وفاز 2-1.

تلك المباراة كانت الأخيرة لميسي أمام الفرق الإنجليزية.. إذ لعب الساحر الأرجنتيني 20 مباراة حتى الآن ضد أندية الدوري الإنجليزي.

ميسي VS الإنجليز

ميسي فاز على الإنجليز في 8 مباريات، تعادل 7، وخسر 5، وسجل في مرماهم 10 أهداف حتى اللحظة.

وحقق صاحب الـ27 عاما الفوز على كل الفرق الإنجليزية التي واجهها.. إذ فاز مرتين على كل من مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي وأرسنال.. وهزم كل من تشيلسي وليفربول مرة وحيدة.

تشيلسي "العقدة"

ويعتبر فريق تشيلسي هو الخصم الإنجليزي الأسوأ لميسي..إذ لم يسجل الأرجنتيني في مرماه حتى الآن.

فبالرغم من كونه أكثر نادي إنجليزي واجهه ميسي (8 مرات)، فإن نجم برشلونة لم يفز عليه إلا مرة واحدة فقط.. كانت في أول موسم له بدوري الأبطال على ملعب ستامفورد بريدج موسم 2005-2006..فاز وقتها 2-1..وتعادل 1-1 في إسبانيا.

ميسي تعادل أمام تشيلسي 5 مباريات وخسر مرتين..الهزيمة الأخيرة كانت في مباراة الذهاب من نصف نهائي الأبطال موسم 2011-2012، حين جرد الزرق برشلونة من لقبه الأوروبي وحققوا البطولة على حساب بايرن ميونيخ في النهائي.

وأهدر ميسي ركلة جزاء في مباراة الإياب، كانت كفيلة بتأهل برشلونة للنهائي.

رباعية أرسنال

وإن كان تشيلسي هو عقدة ميسي، فإن فريقا آخر من مدينة لندن هو أكثر من سجل في مرماه الساحر الأرجنتيني.. فريق أرسنال.

ميسي لعب ضد أرسنال 4 مرات.. فاز 2 وخسر مرة وحيدة.. ونجح في زيارة شباك المدفعجية ست مرات.

ويعد أرسنال هو الفريق الإنجليزي الوحيد الذي سجل ميسي في مرماه أكثر من هدف في مباراة واحدة.. إذ أمطر نجم البلوجرانا شباك المدفعجية بأربعة أهداف في مباراة العودة من دور الـ8 لدوري الأبطال موسم 2009-2010.

وسجل ميسي هدفين أخرين ضد أرسنال في مواجهة العودة من دور الـ16 لدوري الأبطال موسم 2010-2011.

عذرا مانشستر

وإذا كان ميسي قد سجل 6 مرات أمام أرسنال، فإن هدفيه في شباك مانشستر يونايتد هما الأهم في مواجهاته السابقة ضد الإنجليز.

هدفا ميسي في مرمى الشياطين الحمر سجلهما في مباراتين نهائيتين (2009 و2011).. توج على إثرهما في المرتين بلقب دوري الأبطال على حساب مانشستر يونايتد.

وبخلاف النهائيين، خسر ميسي أمام يونايتد مباراة العودة 1-0 في نصف نهائي الأبطال موسم 2007-2008، بعد أن تعادل بدون أهداف ذهابا على ملعب كامب نو.

ليفربول

وبخلاف عدم قدرة ميسي على التسجيل أمام تشيلسي، فإنه لم يسجل أيضا أي هدف في شباك ليفربول.

فودع نجم البلوجرانا دوري الأبطال من دور الـ16 موسم 2006-2007 أمام ليفربول.. خسر وقتها 2-1 على ملعب كامب نو، ثم فاز 1-0 في إنجلترا.