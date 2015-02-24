تقرير.. ميسي الخامس ورونالدو العاشر في المعدل التهديفي بدوري الأبطال

إذا كان ليونيل ميسي ساحر برشلونة وكريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد هما أكثر من سجل في دوري أبطال أوروبا، فإنهما ليسا أول هدافين من حيث المعدل التهديفي للبطولة.

المسابقة الأعرق على مستوى الأندية في أوروبا، شهدت معدلات تهديفية أعلى من التي وصل إليها الثنائي ميسي ورونالدو.

فإذا قمنا بترتيب أفضل الهدافين في تاريخ دوري الأبطال من حيث المعدل التهديفي، سيحتل ميسي المركز الخامس، وسيكون رونالدو في المرتبة العاشرة.

قائمة أفضل عشرة هدافين في تاريخ دوري الأبطال وفقا للمعدل التهديفي:

1- جيرد مولر (ألمانيا)..المعدل التهديفي (1)

سجل 35 هدفا في 35 مباراة..لعب لبايرن ميونيخ من (1969-1977).

2- فرانك بوشكاش (المجر)..المعدل التهديفي (0.88)

سجل 36 هدفا في 41 مباراة..لعب لبودابست هونفيد وريال مدريد من (1956-1966).

3- جوزيه ألتافيني (البرازيل)..المعدل التهديفي (0.86)

سجل 24 هدفا في 28 مباراة..لعب ميلان ويوفنتوس (1959-1976).

4- ألفريدو دي ستيفانو (الأرجنتين)..المعدل التهديفي (0.84)

سجل 49 هدفا في 58 مباراة..لعب لريال مدريد (1955-1964).

5- ليونيل ميسي (الأرجنتين)..المعدل التهديفي (0.82)

سجل 75 هدفا في 92 مباراة..يلعب لبرشلونة منذ 2005.

6- رود فان نيستلروي (هولندا)..المعدل التهديفي (0.77)

سجل 56 هدفا في 73 مباراة..لعب لبي إس في إيندهوفن، مانشستر يونايتد وريال مدريد (1998-2009).

7- جيان-بيير بابان (فرنسا)..المعدل التهديفي (0.76)

سجل 28 هدفا في 37 مباراة..لعب لمارسيليا، ميلان وبايرن ميونيخ (1989-1994).

8- يوسيبيو (البرتغال)..المعدل التهديفي (0.71)

سجل 46 هدفا في 65 مباراة..لعب لبنفيكا (1961-1974).

9- ماركو فان باستن (هولندا)..المعدل التهديفي (0.7)

سجل 19 هدفا في 27 مباراة..لعب لأياكس وميلان (1983-1993).

10- كريستيانو رونالدو (البرتغال)..المعدل التهديفي (0.66)

سجل 73 هدفا في 110 مباراة..لعب لمانشستر يونايتد، ويلعب مع ريال مدريد منذ 2009.