بيكيه: سيتي من أفضل 5 فرق في العالم

أكد جيرارد بيكيه مدافع برشلونة أن مانشستر سيتي يعد من أفضل 5 فرق على مستوى العالم الآن.

ويستعد الدولي الإسباني لمواجهة سيتي مساء الثلاثاء على ملعب الإتحاد بإنجلترا في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ويرى بيكيه أن مواجهة النادي الإنجليزي هي فرصة لبرشلونة من أجل نسيان خسارته الأخيرة بالدوري والتي مني بها الفريق أمام مالاجا 1-0.

قال صاحب الـ28 عاما في المؤتمر الصحفي عشية اللقاء: "خوض مباراة كل ثلاثة أيام هو أمر رائع حتى نستعيد الثقة مجددا".

واستدرك "لا تنسى أبدا أي مباراة تخسرها في كامب نو".

وأضاف "المواجهة هنا أمام سيتي بمثابة الفرصة من أجل تحقيق نتيجة جيدة قبل مباراة العودة على ملعبنا".

وأردف "سيتي من أفضل خمسة فرق على مستوى العالم، ودوري الأبطال هي المسابقة الأهم..المهم الآن هو أن نتأهل لدور الـ8".

وعن لقاء الفريقين بنفس المرحلة العام الماضي والذي حسمه برشلونة، صرح بيكيه "سيكون الأمر مشابها لمواجهة العام الماضي، بين فريقين يطمحان للاستحواذ على الكرة".

وتابع "سنكون جادين في المباراة.. سنحاول الدفاع جيدا واستغلال قدرات هجومنا الإستثنائي".

ولعب بيكيه 25 مباراة مع برشلونة هذا الموسم حتى الآن.. ونجح في تسجيل خمسة أهداف في ثلاث بطولات مختلفة.. الدوري، دوري الأبطال وكأس ملك إسبانيا.