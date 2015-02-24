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وزير التموين: تحويل كافة بطاقات التموين الورقية إلى ذكية خلال فترة وجيزة

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وزير التموين: تحويل كافة بطاقات التموين الورقية إلى ذكية خلال فترة وجيزة وزير التموين: تحويل كافة بطاقات التموين الورقية إلى ذكية خلال فترة وجيزة

خالد حنفي وزير

قام وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي بجولة على عدد من المخابز البلدية المدعمة في منطقتي السيدة زينب والمنيرة، لمتابعة توافر الخبز للمواطنين طوال اليوم ودون زحام.

وأشارت الوزارة فى بيان لها اليوم إلى أن “حنفي” تفقد محلات بقالة تموينية ومجمعات استهلاكية، وتأكد من توافر جميع السلع بها من زيوت وسكر وأرز ولحوم ودواجن مجمدة ودقيق وصلصة ومسلي وشاي ومكرونات ومنظفات صناعية وغيرها.

والتقى الدكتور خالد حنفي من خلال الجولة بعدد من المواطنين الذين طالبوا بسرعة تحويل بطاقات التموين الورقية إلى ذكية للتيسير عليهم في صرف حصص ونقاط الخبز.

وأكد وزير التموين لهم أن الشركات المسؤولة عن الكروت الذكية التابعة لوزارة التنمية الإدارية تعهدت أنه من خلال فترة وجيزة سيتم تحويل جميع البطاقات الورقية ويبلغ عددها عدة آلاف إلى بطاقات تموين ذكية وذلك من جملة 20 مليون بطاقة ذكية وسرعة استخراج بطاقات بدل التالف والفاقد وبطاقات صرف الخبز.

أ ش أ

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