العسال يخوض انتخابات البرلمان مستقلا

يخوض رجل الأعمال هاني العسال انتخابات مجلس النواب عن دائرة مدينة نصر مستقلا بعد ان رفض العديد من عروض القوى السياسية والقوائم لخوض غمار المعركة باسمها.

وقال العسال الذى يخوض المعركة للمرة الأولى أنه فضل النزول مستقلا لأن الانضمام لأى حزب أوتيار يعنى إعتناق أفكار هومبادئه وأن يكون هناك ناس مع أو ضد،مضيفا أنا أخوض هذه الانتخابات لخدمة أهالي الدائرة جميعا بلا استثناء وعن برنامجه الانتخابي.

وأضاف العسال أنه استخلصه من شعارات ثورتي يناير ويونيو بما يعنى تحقيق العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني بالإضافة إلى إيجاد حلول لمشاكل الدائرة المتراكمة منذ سنوات طويلة..