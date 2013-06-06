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فتح مظاريف مناقصة إنشاء كرفانات للمعتمرين بسفاجا

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فتح مظاريف مناقصة إنشاء كرفانات للمعتمرين بسفاجا فتح مظاريف مناقصة إنشاء كرفانات للمعتمرين بسفاجا

أكد مصدر مسئول بهيئة موانئ البحر الأحمر أن يوم الخميس القادم، سيشهد بوزارة النقل فتح المظاريف الخاصة بالمناقصة المحدودة لإنشاء كرفانات وخيام ومبردات مياه داخل ميناء سفاجا البحرى، لتوفير أكثر سبل الراحة للمعتمرين.

وأضاف المصدر أن اللواء عبد القادر جاب الله، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، يتابع أولاً بأول حركة مغادرة المعتمرين من ميناء سفاجا البحرى إلى الموانئ ، ووجه إدارة الميناء والجمارك بإنهاء اجراءات سفر المعتمرين بطريقة سريعة، وتسهيل سبل الراحة أثناء مغادرتهم ووصولهم.

وأضاف المصدر أن من المقرر اليوم مغادرة السفينة مودة متجهة إلى ميناء ينبع السعودى وعلى متنها 1450 معتمرا، ومغادرة السفينة محبة وعلى متنها 288 راكبا إلى ضبا.

كما وصلت اليوسفية وعلى متنها 684 راكبا من ضبا، وكذلك وصلت أمس السفينة سما إلى ميناء الغردقة البحرى وعلى متنها 480 راكبا، كما وصلت الناقلة "ستاند ريوا " لتحميل 41 ألف طن فوسفات من أبو طرطور متجهة إلى دولة بولندا.

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مصر 365

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