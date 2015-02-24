توزيع 1782 تابلات على طلاب مدارس المرحلة الثانوية العامة بالوادى الجديد‎

تسلمت مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد عدد 1782جهاز تابلت من وزارة التربية والتعليم لتوزيعها على طلاب مدارس المرحلة الثانوية العامة.

وصرح صلاح محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد بأنه سيتم توزيع الأجهزة على الإدارات التعليمية لمراكز المحافظة الخمسة.

وأضاف ان أجهزة التابلت ستساهم بشكل كبير فى الارتقاء بمنظومة التعليم والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة فى التعليم .

ومن جانبه أكد علاء خليفة مدير مركز التطوير التكنولوجي بالتربية والتعليم أ أجهزة التابلت عدد 63 سبورة ضوئية و63 حاسب الى وجهاز بروجكتور.

وقال إنه سيقوم فريق العمل بالمركز بتركيب الأجهزة بالمدارس الثانوية العامة مضيفا أن هناك فريق عمل من المركز تم تاهيله لصيانه الأجهزة بالتنسيق مع الإدارات التعليمية بالمراكز الخمسة.