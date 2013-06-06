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معلمو الأجر يغلقون إدارة نجع حمادى التعليمية احتجاجاً على العقود

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معلمو الأجر يغلقون إدارة نجع حمادى التعليمية احتجاجاً على العقود معلمو الأجر يغلقون إدارة نجع حمادى التعليمية احتجاجاً على العقود

نظم العشرات من معلمى الأجر بالقرار الوزارى والمنفذ بقرار المحافظ رقم 90 وقفة احتجاجية أمام إدارة نجع حمادى التعليمية، اعتراضاً على العقود المحررة لهم.

وطالبوا بإيقاف إجراء العقود التى يتم إبرامها للمدرسين المؤقتين والتى توقع مع الإدارات التعليمية وليست مع وكيل الوزارة، وذلك رغم استيفاء جميع إجراءات التعيين على الدرجة الثالثة بشكل رسمى من 1 ديسمبر 2012- على حد قول المدرسين المحتجين.

قام المدرسون المحتجون بغلق أبواب الإدارة ومنع الموظفين من الدخول إلى مقر عملهم، مؤكدين أنهم لن يسمحوا بفتح أبواب الإدارة إلا بعد الاستجابة لمطالبهم.
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مصر 365