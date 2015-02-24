محلب يستمع لمطالب عاملين بمستشفى عين شمس ويعد بحلها

استمع المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء لعدد من مطالب الأهالى والعاملين الذين تواجدوا خارج مستشفى الطب بجامعة عين شمس خلال جولة رئيس الوزراء للمستشفيات الجامعة، ووعدهم بالنظر فى هذه المطالب.

واستوقف رئيس الوزراء أحد الشباب قائلا له: "يا معالى رئيس الوزراء بلغ الرئيس السيسى رسالة إننا معاه وربنا يعينه ويقويه والشعب كله معاه".

كما طالبت إحدى العاملات بمستشفى النساء والتوليد التابعة لجامعة عين شمس المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء خلال جولته بمستشفى الجامعة، بتوفير علاج فيروس سى التى أصيبت به منذ زمن، نظرا لعدم قدرتها على تكلفة العلاج.

وعلى الفور أخذ المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء اسم السيدة ووعدها بصرف العلاج لها.

وفى السياق ذاته طالبته سيدة أخرى بتوفير مكان لها لتبيع فيه قائلة له: "عايزك مكان أبيع فيه وأكل عيش الشرطة بتبهدلنا"، فرد عليها رئيس الوزراء قائلا: "مافيش بهدلة بس أرجو أن تتبعى النظام ".

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