ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تزوير بطاقات صرف الخبز المدعم بدمياط

تمكن قسم مباحث التموين بدمياط من ضبط 10 متهمين بالتلاعب فى حصص الخبز المدعم عن طريق تزوير بطاقات كارت خبز واستخدامه على ماكينات الصرف الآلى من عدة مخابز لإنتاج الخبز المدعم.

وكانت معلومات قد وردت لرجال مباحث التموين تفيد وجود تشكيل عصابى تخصص فى تزوير الكارت الخاص بالخبز واستخدامه على الماكينات الخاصة لصرف الخبز من المخابز بالاشتراك مع أصحاب المخابز، وهم محمد عطا لله. ع 37 سنة ومقيم بدائرة مركز شرطة دمياط، وهانى. س 34 سنة ومقيم بدائرة مركز شرطة كفر البطيخ، وأسامة محمد. ع ومقيم بدائرة مركز شرطة دمياط.

وأصحاب المخابز وهم: أحمد السيد. ا 35 سنة، ومحمد أحمد ناصف المتولى 39 سنة، وصبرى محمود. ه 38 سنة، المقيمون بدائرة مركز شرطة الزرقـا، وهلال حسن. ى ومقيم بدائرة قسم دمياط الجديدة، ومشيرة. ع ومقيمة بدائرة مركز شرطة كفر البطيخ، وليلى. م، ورضا. ت، ومقيمان بدائرة مركز دمياط.

وذلك بقصد الاستيلاء على أموال الدعم من خلال إجراء عملية صرف خبز وهمية يقوم بهـا صحاب المخابز.. وعقب ذلك يتم صرف فروق الدعم. وبتقنين الإجراءات تم ضبط كل من [الأول، الثانى، الرابع، الخامس، السادس] وبحوزتهم عدد (2) ماكينة صرف خبز مدعم ومبلغ مالى قدرة أربعة آلاف وثلاثمائة جنيه.

وبسؤال المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة. وبمراجعة شركة سمارت القائمة على تطبيق منظومة الخبز أفادت بأن إجمال المبالغ التى تـم الاستيلاء عليها بمعرفة أصحاب المخابز المذكورين بلغت حوالى (4.463.293) أربعة مـلايين وأربعمائة ثلاثة وستين ألف ومائتين وثلاثة وتسعين جنيه.

كلفت إدارة البحث الجنائى بسرعة ضبط باقى المتهمين. وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1115 جنح قسم شرطة دمياط الجديدة لسنة 2015م.