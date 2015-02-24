حبس موظف بمدرسة أربعة أيام لقيامه بتزوير شهادات محو الأمية بسوهاج

أكدت مديرية أمن سوهاج فى بيان لها اليوم، أن النيابة العامة قررت حبس "غ.أ.ع.إ" ويعمل بمدرسة مصنع سكر جرجا، والمتهم فـى واقعة المحضر رقم 748 إدارى قسم شرطة ثان سوهاج لحيازته أختام شعار الجمهورية وخاتم الرقم الكودى الخاص به وخاتم تقرأ بصمته ممدوح عبيد ومجموعة كبيرة من صور بطاقات الرقم القومى لعديد من المواطنين وعدد من كوبونات صرف أنابيب بوتاجاز "مجانية" مزورة أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيق.

وأشارت المديرية إلى أنه بتطوير مناقشة المتهم اعترف بإخفاء مجموعة من المستندات الرسمية المقلدة بمنزله، وعقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية من ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية وضباط وحدة مباحث قسم جرجا استهدفت مسكن المذكور وبالتفتيش عثر على عدد كبير من الأوراق والمستندات الرسمية المزورة تشمل شهادات محو أمية شهادات دراسية متنوعة أوراق رسمية مزورة منسوبة لبعض الجهات الحكومية كروت صرف بوتاجاز تراخيص عمل مزاولة مهن منسوبة للقوى العاملة كمية كبيرة من الصور الضوئية لمحررات رسمية مزورة صور بطاقات رقم قومى لبعض المواطنين شهادات طبية، تــم التحفـــظ علـــى جميـــع المضبوطـــات.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية يفيد بإلقاء القبض على موظف يقوم بأعمال التزوير.

وعلى الفور انتقل إلى مكان الواقعة العميد حسين حامد مدير إدارة المباحث الجنائية، وتبين من التحريات التى قادها العميد حسام حامد رئيس القسم وارائد محمود الشريف وكيل القسم ضبط "غريب.أ.ع.إ" 59 عاما موظف بمدرسة مصانع سكر جرجا ويقيم شارع الدهشانة دائرة قسم جرجا بمزاولة نشاط واسع فى مجال تزوير المحررات الرسمية بالمحافظة وأنه وراء ظاهرة انتشار شهادات محو الأمية المزورة والتى انتشرت خلال الفترة الأخيرة وقيامه باصطناع خاتم شعار الجمهورية وخاتم الرقم الكودى لهذا الغرض واحتفاظه بهما داخل طيات ملابسه بصفة مستمرة.

كما توصلت التحريات إلى أن المذكور على موعد اليوم مع أحد عملائه على أحد المقاهى بدائرة قسم ثان سوهاج للاتفاق معه على اصطناع شهادة محو أمية مزورة له مقابل مبلغ مالى.

وبحوزته عدد "3" أختام مقلدة عبارة عن "خاتم شعار الجمهورية - خاتم الرقم الكودى الخاص به خاتم تقرأ بصمته ممدوح عبيد ومجموعة كبيرة من صور بطاقات الرقم القومى لعديد من المواطنين - عدد من كوبونات صرف أنابيب بوتاجاز مجانية يرجح أن تكون مقلدة" تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وبمواجهته اعترف بحيازته للأختام المضبوطة بقصد استخدامها فى تزوير المحررات الرسمية وأن صور بطاقات الرقم القومى خاصة بمجموعة من عملائه ولم يبد سبباً لحيازته للكوبونات المضبوطة كلفت إدارة البحث الجنائى بتطوير مناقشة المتهم وتحرر عن ذلك المحضر رقم 748 إدارى قسم ثان سوهاج لسنة 2015 وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف.