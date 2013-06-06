محافظ الأقصر يروج للسياحة المصرية فى اليابان

أكد محافظ الأقصر المصرية عزت سعد، على ما تتمتع به المحافظة من "أمن وأمان" ما أتاح للمحافظة تنظيم العديد من الأنشطة الثقافية والفنية والسياحية الدولية.

وأشار سعد، فى كلمة له فى افتتاح ورشة نظمها المكتب السياحى لسفارة مصر فى اليابان، أمس الأربعاء، إلى ما تضمنه تقرير منظمة السياحة العالمية عام 2012 من إحصاءات حول حركة السياحة الدولية.

وقال إن تلك الإحصاءات تؤكد أن "هناك تقدما ًمضطرداً فى قطاع السياحة المصرى حيث جاءت مصر فى المرتبة 22 على مستوى العالم من حيث عدد السائحين عام 2012 حيث بلغ عدد السائحين 2ر11 مليون سائح بعد أن كانت فى المرتبة السابعة والعشرين عام 2011".

وأضاف المحافظ، فى بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) نسخة منه، أن مصر جاءت أيضا فى المرتبة 32 من حيث العائدات السياحية بقيمة تبلغ 9ر9 مليار دولار بعد أن كانت فى المرتبة الـ33 عام 2011.

وتابع "إن كانت الإحصاءات لا تعكس إمكانات مصر السياحية الهائلة إلا أنها تعنى قدرا من التقدم خاصة إذا ما أخذنا فى الاعتبار الصورة السلبية لمصر فى الإعلام الدولى التى يضخم ما يجرى فى القاهرة من أحداث ومظاهرات بسبب التعقيدات المرتبطة بالمرحلة الانتقالية التى تعيشها مصر".