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ضبط طالب بحوزته 2000 لعبة نارية و20 من مثيلات القنابل بسوهاج

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ضبط طالب بحوزته 2000 لعبة نارية و20 من مثيلات القنابل بسوهاج ضبط طالب بحوزته 2000 لعبة نارية و20 من مثيلات القنابل بسوهاج
تمكن ضباط وحدة مباحث قسم ثان سوهاج برئاسة المقدم عمر مهران رئيس مباحث القسم بالاشتراك مع الضباط من إلقاء القبض على طالب بحوزته كمية كبيرة من الألعاب النارية ومثيلة القنابل، وذلك بدائرة القسم بقصد استخدامها فى الأعمال العدائية.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور قسم ثان سوهاج يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات بقيام طالب بجلب كمية كبيرة من الألعاب النارية والقنابل بداخلها بارود لبيعها لعناصر جماعة الإخوان.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد حسين حامد مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد جلال أبوسحلى وكيل إدارة البحث وقاده المقدم عمر مهران رئيس مباحث قسم ثان سوهاج والرائد أحمد المراغى معاون القسم وأسفرت الجهود عن ضبط "محمود.ح.س.ح" 20 عاما طالب بمعهد الخدمة الاجتماعية ويقيم شارع السيدة عائشة دائرة القسم لحيازته كمية من الألعاب النارية والقنابل مختلفة الأنواع بمسكنه بقصد استخدامها فى بعض العمليات العدائية والتخريبية من قبل عناصر جماعة الإخوان الإرهابية ضد منشآت الدولة وقوات الجيش والشرطة بلغت "2000" لعبة نارية مختلفة الأشكال والأحجام وعدد "20" علبة سداسية الشكل كمثيلة للقنابل بداخلها بارود ويخرج منها فتيل بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وأضاف باستخدامها فى حفلات الزفاف جارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

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مصر 365