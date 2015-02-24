مقتل وإصابة 9 أشخاص جراء تعرضهم للتسمم بالغاز بمنجم وسط الصين

أعلنت السلطات الصينية المحلية مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ستة آخرين إثر تعرضهم للتسمم بالغاز فى منجم للذهب. وذكرت شبكة “إيه بى سى نيوز” الأمريكية اليوم الثلاثاء إنه تم إرسال فرق إنقاذ إلى المنجم بإقليم “هينان” الواقع وسط البلاد بعد أن أفادت تقارير من شهود عيان وسكان محليين بوجود أشخاص بالداخل.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن عددا من المزارعين المحليين كانوا يحاولون استخراج بقايا من الذهب من هذا المنجم باستخدام مواد كيميائية مثل “سيانيد الصوديوم”، مشيرة إلى أنه فيما يبدو أن الغازات أدت إلى تسممهم بعد انتشارها فى الداخل بشكل كبير.

أ ش أ