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مصادر يمنية: قوات من الحرس الجمهورى تحاول حصار مقر “هادى” في عدن

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مصادر يمنية: قوات من الحرس الجمهورى تحاول حصار مقر “هادى” في عدن مصادر يمنية: قوات من الحرس الجمهورى تحاول حصار مقر “هادى” في عدن

الرئيس اليمني – عبد ربه منصور هادي

ذكرت وسائل إعلام محلية فى عدن اليمنية أن مجموعة من قوات الاحتياط “الحرس الجمهورى” فى عدن حاولت حصار مقر الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى فى مقر إقامته بالقصر الرئاسى ولكن قوات الحرس الخاص بالرئيس واللجان الشعبية الجنوبية أستطاعت التصدى لهم ومحاصرتهم.

وذكر موقع هنا عدن الأخبارى أنه تم أعتقال الضباط والجنود الذين يصل عددهم إلى نحو 150.

و من ناحية أخرى قامت اللجان الشعبية وحرس الرئيس بإخراج سريتين من معسكر القوات الخاصة بعد هذه المحاولة بأسلحتهم الشخصية ومتعلقاتهم وطلبت منهم العودة إلى محافظاتهم الشمالية.

و أوضحت مصادر مقربة من هادى فى عدن أنه بعث برسالة إلى مجلس النواب اليمنى أبلغه فيها سحب استقالته التى قدمها للمجلس يوم 21 يناير الماضى، وأعرب عن الأمل فى أن يتعاون المجلس معه لإنقاذ البلاد وإعادة تطبيع الأوضاع الأمنية والإقتصادية فى جميع محافظات الجمهورية.

وكان الرئيس اليمنى قد استطاع يوم السبت الماضى الخروج من الحصار الذى فرضه الحوثيون على منزله منذ 22 يناير الماضى بعد استقالته، وأعلن أنه الرئيس الشرعى وبدأ فى ممارسة مهامه من القصر الجمهورى فى عدن.

أ ش أ

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