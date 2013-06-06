تظاهر العشرات من المستبعدين من مسابقة تعيين المعاقين بالغربية

نظم العشرات من المستبعدين من مسابقة تعيين المعاقين بالغربية تظاهرة كبيرة أمام الديوان العام، مطالبين بشمولهم ضمن القرار بدعوى أنهم معاقون ومعهم قرارات تثبت إعاقتهم ضمن الحالات ونسبة 5%، حيث احتشد العشرات وطالبوا بشمولهم ضمن القرار.

تم استدعاء قوات الأمن والشرطة فى محاولة لتفريق المتظاهرين، حيث انتقل اللواء إسماعيل البيلى مساعد مدير أمن الغربية والعقيد محمد عبد الفتاح والعقيد محمد أبو خضرة والعقيد خالد مكاوى والرائد عمرو الطوخى فى محاولة لتهدئة المعاقين وتفريقهم.

تم إدخال أكثر من 40 معاقا لقاعة الاجتماعات الكبرى بالمحافظة لعقد اجتماع مع محافظ الغربية لبحث مطالبهم والعمل على حل الأزمة.