ضبط طالب وبحوزته كمية من الألعاب النارية والقنابل مختلفة الأنواع بمسكنه بسوهاج‎

ضبط طالب وبحوزته كمية كبيرة من الألعاب النارية والقنابل مختلفة الأنواع بمسكنه بسوهاج.

وكان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج ، قد تلقي أخطاراً يفيد بوردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم ثان سوهاج مفادها حيازة المدعو محمود حمادي سلامه حامد 20 سنة طالب بمعهد الخدمة الاجتماعية،ويقيم شارع السيدة عائشة ،دائرة القسم لكمية من الألعاب النارية والقنابل مختلفة الأنواع بمسكنه بقصد استخدامها في بعض العمليات العدائية والتخريبية من قبل عناصر جماعة الأخوان الإرهابية ضد منشآت الدولة وقوات الجيش والشرطة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مسكن المذكور بالتنسيق وفرع الأمن العام وإدارة الأمن الوطني أسفر ذلك عن ضبطه وبحيازته عدد ” 2000 ” لعبة نارية مختلفة الأشكال والأحجام ،عدد “20 ” علبة سداسية الشكل كمثيلة للقنابل بداخلها بارود ويخرج منها فتيل.

وبمواجهته أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وأضاف باستخدامها في حفلات الزفاف جاري تحرير المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة.