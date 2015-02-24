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إطلاق القمر الصناعي روسي “إكسبرس–آم7″ الجديد منتصف مارس القادم

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إطلاق القمر الصناعي روسي “إكسبرس–آم7″ الجديد منتصف مارس القادم إطلاق القمر الصناعي روسي “إكسبرس–آم7″ الجديد منتصف مارس القادم

أرشيفية

تخطط روسيا لإطلاق القمر الصناعي الروسي الجديد “إكسبرس –آم7″ في 15 مارس المقبل بواسطة صاروخ مننوع “بروتون-أم” من قاعدة “بايكانور” في كازاخستان.

وذكر الموقع الإلكتروني لمركز “خرونيتشيف” للأقمار الصناعية اليوم الثلاثاء، أن القمر الصناعي “إكسبرس —آم7″ تم تصنيعه من قبل الشركة الأوروبية ” إي اي دي سي آستريوم”، على قاعدة “يوروستار إي — 3000″، بناءعلى حجز مسبق من قبل مؤسسة “كوسميتشيسكايا سفياز” القابضة الروسية، وسيخصص هذا القمر في تقديمخدمات البث التليفزيوني والإذاعي، والوسائط المتعددة الهاتفية.

وسيجري تثبيت القمر الروسي الجديد في الموقع المداري 40 درجة شرقا، ومن المفترض أن يعمل 15 عاما.

أ ش أ

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